Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesinde meydana geldi. H.I.'nın kullandığı

46 H 0278 plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametinden Karataş mevkiine seyir halindeyken V.B. idaresindeki 80 GE 244 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazada minibüs sürücüsü V.B kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada, halk otobüsünün şoförü ile yolcu konumda bulunan Ş.B, H.K ve S.N yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.