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        Haberler Gündem Kahramanmaraş’ta gölete giren genç boğuldu

        Kahramanmaraş’ta gölete giren genç boğuldu

        Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren bir genç boğuldu. Olay, Onikişubat İlçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:03
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        Kahramanmaraş'taki olay, Onikişubat İlçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Hamza Neccar, serinlemek için bölgedeki gölete girdi.

        Bir müddet sonra sudan çıkmayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri suya girerek arama yaptı. Yapılan arama sonucu cansız bedenine ulaşılan genç morga kaldırıldı

        Olay sonrası inceleme başlatıldı

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