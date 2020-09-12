İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Halil K'nin kent merkezinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlünün, polislikten ihraç olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.