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        Haberler Bilgi Gündem Kahramanmaraş ve Osmaniye'de son dakika deprem! 28 Haziran 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş ve Osmaniye'de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 08:34 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:34
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        • 1

          Ülkemizin dört bir yanında hemen her saat çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, hissedilen sarsıntıların ardından araştırılıyor. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:15'te Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 km olarak kaydedildi.

        • 3

          OSMANİYE'DE DEPREM!

          AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 06:15'te Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 16.71 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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