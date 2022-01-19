Kahramanmaraş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kahramanmaraş ve Malatyalı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İşte kar tatili haberlerine dair detaylar...
KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta kar tatili...
Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek.
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Malatya'da kar tatili...
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte okullar, yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır" dedi.
KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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