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        Haberler Gündem Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem! 25 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem! İşte 25 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre 24 Ocak Çarşamba günü Malatya, Kahramanmaraş ve Hakkari'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 25 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:17
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. 25 Ocak Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş ve Hakkari'de 3 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 25 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ 3.3 İLE SALLANDI

          Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Göksun'da saat 01:15'te 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          HAKKARİ'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Hakkari Ceylanlı'da saat 05:15'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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