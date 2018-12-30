Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kent ve ilçelerde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent ve ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

KAHRAMANMARAŞ'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.

ADIYAMAN'DA TEK İLÇEDE TATİL

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Sincik ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. İlçe genelinde de yoğun kar yağışının devam ettiği belirtiliyor.