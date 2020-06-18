Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun görevine başladı

AA

Valilik binası girişinde, vali yardımcıları ve kaymakamlarca karşılanan Coşkun, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

"Osmaniye'de 3 yıldır yürüttüğüm görevin ardından Kurtuluş Savaşı'mızın en büyük kahramanlarından Sütçü İmam'ın torunlarına hizmet edecek olmanın heyecanı içerisindeyim." diyen Coşkun, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket edeceklerini söyledi.

Coşkun, kentin yatırım potansiyeli başta olmak üzere, tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan bir salgın dönemi yaşandığını anımsatan Coşkun, ülke olarak bu konuda çok büyük hassasiyet gösterildiğini, gösterilmeye de devam edildiğini belirtti.

Coşkun, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olup tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti.