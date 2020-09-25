Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Kovid-19 ile mücadele mektubu

Vali Coşkun, mektubunda, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlerle, uzun süre salgının Türkiye'de yayılmasına engel olunmaya çalışıldığını belirtti.
Son dönemlerde vaka sayılarında tekrar yükselme meydana geldiğini hatırlatan Vali Coşkun, şöyle devam etti:
"Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri üzerine Bakanlığımızın yayımladığı genelgeler kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararlarıyla bazı alanlarda kısıtlamalar getirilmiştir ve buna devam edilmektedir. Tüm bu kısıtlamaların vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla olduğunun bilinmesini isteriz. Yine bu süreçte sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden ailelerinden uzakta tüm gayretleriyle sizlere hizmet etmektedir. Onları bir kez daha gururla alkışlıyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım ki sağlık çalışanlarının da vatandaşlarımızın da devletimizin de bu zorlu süreçten kurtulması uyacağımız tedbirlere bağlıdır."
Alınan tedbirlerin yanında en büyük görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Coşkun, "Kıymetli vatandaşlarımız, bir Kovid-19 hastasının tedavi maliyeti hastanede serviste ortalama 5 bin lira, yoğun bakımda ise 15 bin liradır. Bu maliyetlerin en aza indirilmesi ve harcamaların vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak amacıyla kullanılabilmesi, siz kıymetli hemşehrilerimizin alacağı tedbirlere bağlı olup aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir." değerlendirmesinde bulundu.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek kalabalık ortamlardan uzak durulduğu takdirde salgın sürecinin hep birlikte en az zararla atlatılacağını belirten Coşkun, "Saygıdeğer Kahramanmaraşlı hemşehrilerim, gelin hep birlikte bu tabloyu tersine çevirmek için bir hareket başlatalım. Üyelerimizi, vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya ve gerekli olmadıkça evden çıkmamaya davet edelim." ifadelerini kullandı.
Coşkun, salgının, sadece devletin, kolluk kuvvetlerinin ve sağlık teşkilatının tek başına mücadelesiyle değil toplumun tüm kesimleriyle belirlenen kurallara uyularak önleneceğini kaydetti.
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