Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Coşkun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Coşkun'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Vali Coşkun'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.