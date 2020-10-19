Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bin fidan bağışladı

AA

KMTSO, geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için bir çalışma başlattı.

Oda Başkanı Şahin Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'u ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bölge Müdürüne bir temsili fidan veren heyet, daha sonra "Yarına nefes ol" sloganıyla başlatılan kampanya için bin fidan ödemesi gerçekleştirilerek kampanyanın açılışını yaptı.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Oda Başkanı Şahin Balcoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kurum olarak, meydana gelen orman yangınlarını büyümeden önlemek adına ciddi mücadeleler verdiklerini ifade eden Koç, bu konuda vatandaşların da duyarlı olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların, ateş gördüklerinde 177 veya 112'yi aramalarının erken müdahale için önemli bir etken olduğunu anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Yanan sahalarda toprak hazırlığı işlerine başladık. Eğer havalar da uygun olursa, fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Yanan bölgeleri biz zaten fidan ile buluşturup tekrardan yeşil hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak yılda 5-6 milyon fidan dikiyoruz. O yanan alanları da eski haline getireceğiz. O bölgeler başka amaçlarda kullanılacakmış gibi düşünceler oluşmasın."

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu da yangınların, halkın ciğerlerini yaktığını ve herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Yangınlarda sadece ormanlık alanların değil canlıların da heba olduğunu aktaran Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Ama sevindiğimiz bir şey var ki çok şükür can kaybımız olmadı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, ne yapabiliriz, diye konuşurken biz böyle bir kampanya başlatmayı uygun gördük. Bu kapsamda işe bin ağaç bağışlayarak başladık. Hafta sonu ciddi bir miktarda ağaç dikimi için kampanyayı tamamlayacağız."