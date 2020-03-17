Kahramanmaraş'tan İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 4 tır törenle uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle başlatılan "Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası" kapsamında İsar Derneği, Genç Ufuk Derneği, Kahramanmaraş Kunduracılar Odası, Abdulhamithan Camisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların katkılarıyla 4 yardım tırı hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, un, gıda, giysi, battaniye ve ayakkabıdan oluşan yardım tırlarını göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Duaların edilmesinin ardından yardımları taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı.