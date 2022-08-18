Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te ikinci dönem kazı çalışmaları başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi iş birliğiyle Tanır Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 20 kişilik ekip katılıyor.
Kazı Başkanı ve Ahi Evren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Baştürk, eylül ayı sonuna kadar sürmesi planlanan çalışmalarla birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
Baştürk, ünlü İngiliz arkeolog Sir William Ramsey'ın 1890 yılında Tanır Mahallesi'ndeki Yassı Höyük bölgesini ziyaret ederek önemli bulgulara rastladığını hatırlatarak, Hitit yazıtlarında adı geçen kayıp Lavazantia veya Hurama kentlerinden birinin bölgede olabileceğini kişisel notları arasına kaydettiğini ve bölgede kazı çalışmalarına hız verildiğini aktardı.
Yassı Höyük'ün konumu ve boyutlarıyla Anadolu hatta dünya arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirten Baştürk, şunları kaydetti:
"Bu sezon çalışan sayımız biraz daha fazla. Geçtiğimiz yıl yaptığımız açma çalışmalarımızda erken dönem verilerimizi toplamıştık. Çalışan ve akademisyen sayımızı biraz daha artırarak bu yıl merkezden açma çalışması başlattık. Açma çalışmalarında beklediğimiz tarihle karşılaşıyoruz. Heyecan verici şeyler söylemek istemiyorum ancak çalışmalarımız tamamlandığında bölgedeki erken Hristiyanlık dönemine ait yapılarla ilgili bakış açımızı değiştirecek verilerin geleceğine dair umutlarımız var."
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de çalışmalarla gün yüzüne çıkarılacak eserlerin dünya gündemine ışık tutmasını beklediklerini dile getirdi.
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