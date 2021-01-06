Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan İbrahim Kıraç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kıraç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Latif Kıraç (36) idaresindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde, Selçuk Çalık (22) yönetimindeki 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpışmış kazada 9 kişi yaralanmış, ağır yaralanan İbrahim Kıraç hastaneye kaldırılmıştı.