Yangın nedeniyle Kahramanmaraş-Adana karayolunda tek yönlü geçiş sağlanıyor. Çevik kuvvet ekipleri geniş dumanların yayıldığı bölgede önlem aldı. İçeride çalışan olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi yok.

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