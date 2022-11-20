Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Künbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde tartışma yaşandı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, M.Ö. ve B.Ö. silahla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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