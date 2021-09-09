Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Beyoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bölgeye 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasına mahalleli de katıldı, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle 30 dönümlük ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. ​​​​​​​