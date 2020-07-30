Kahramanmaraş'taki ölümlü kavgaya karışan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesinde 28 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 60 yaşındaki Mehmet Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği kavganın ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadeleri sonrası salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden ise E.Ç. tutuklandı, N.Ç, H.Ç. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.