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Kahramanmaraş'taki kazada torununu kurtaran anneanne hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı! 20 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde torununa sımsıkı sarılan anneanne Sevgül Büyükekiz hayatını kaybederken 5 yaşındaki Masal Büyükekiz yaralı olarak kurtarıldı

Giriş: 31.01.2023 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'taki kazada torunu kurtaran anneanne hayatını kaybetti! Güncel haberler
DHA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sevgül Büyükekiz (58) hayatını kaybetti, eşi ve torunu yaralandı. Büyükekiz'in, kaza sırasında torununa sarılarak hayatta tuttuğu ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kadirli kara yolunun Harboğazı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Tayyar Büyükekiz (64) yönetimindeki 01 AKZ 13 plakalı otomobil, Harboğazı mevkinde virajı alamayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Tayyar Büyükekiz ile eşi Sevgül Büyükekiz ve torunu Masal Büyükekiz (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin yanına güçlükle inen ekipler, arka koltukta Sevgi Büyükekiz'i torununa sarılı ve bilinci kapalı olarak buldu. Çalışmaların ardından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan durumu ağır olan Sevgül Büyükekiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sarılarak hayatta tuttuğu torunu ile eşi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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