Dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Azerbaycan Bulvarı'nda rutin denetimler sırasında dilendiği tespit edilen 55 yaşındaki A.A'yı merkeze götürdü.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 1555 lira olduğunu belirledi.

Hakkında tutanak hazırlanan A.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

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