Kahramanmaraş'ta yanan ormanlık alan çocukların eliyle yeşerecek

AA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Doğal Yaşam Parkı arazisinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangınında zarar gören fidan dikim sahasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında bir araya gelen yaklaşık 50 çocuk, 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, çalışmalarında çocukları düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

Kentteki tüm kurumların çocuklar için en iyi şekilde çalıştığını aktaran Damatlar, şunları kaydetti:

"Cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun dünya üzerinde bütün çocuklar 18 yaşına kadar çocuk tanımı içerisindedir. Sevgili yavrularımıza şefkat içerisinde yaklaşmalıyız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve tüm kurumlar doğrudan veya dolaylı çocuklara hizmet ediyorlar. Valiliğimize derdini ulaştıran vatandaşın gözyaşı kalmıyor, anında müdahale ediliyor. Ben bunun şahidiyim. Kadına yapılan yardım, darda kalana yardım yavrularımıza ve çocuklara yapılan yardımdır. Kıymetli çocuklar en güzel günler sizlerin olsun. gelecek sizlerindir. Sizler için elimizden geleni yapacağız. En güzel şartlar sizin olsun."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de (BM) 20 Kasım 1989'da imzalandığını ve 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

"Çocuklarımız göz bebeğimizdir" diyen Kaya, şunları aktardı:

"Burada çocuklarımızla beraber fidan dikmenin maneviyatını ve güzelliğini çocuklarımızla beraber hissettiğimiz gibi bu ormanımız da 20 Temmuz'da yanan bir ormandı. Yanan bir ormana tekrardan can vermek ve kendileri gibi fidan olan çocuklarımızın fidanları dikmeleri bizim için manevi anlamda duygusu yüksek. Yanan ormanlarımız bugün çocuklarımızın elleriyle nefes oluyor, hayat buluyor."

Öte yandan programda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ve vefat eden Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı İbrahim Arıkmert için fidan dikildi.