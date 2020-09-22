Kahramanmaraş'ta yalıtım malzemesi kokusundan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

AA

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan özel bir otele ait su kuyusunda çalışma yapmak için gelen işçilerden Hasan Ç. (26),kuyu içerisine girerek çalışmaya başladı. Bir süre sonra yalıtım malzemesi kokusundan etkilenerek rahatsızlanan Hasan Ç'nin içeriden çıkmaması sonrasında arkadaşları da kuyuya girdi.

Kuyu içerisindeki kokudan etkilenen Bünyamin Ç. (20),Ö.Ç. (17) ve Hasan Ç, kendi imkanlarıyla kuyudan çıkarken, arkadaşları E.Ç. (16) içeride kaldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, baygınlık geçiren E.Ç'nin çıkarılması için itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan E.Ç. ve kokudan etkilenen diğer 3 kişi, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.