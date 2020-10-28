Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanığına hapis cezası

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.A. ve avukatı katıldı.

H.A hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, H.A'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

Kahramanmaraş Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen Şubat ayında düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen H.A. gözaltına alınmıştı.