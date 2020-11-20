Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası

Elbistan ilçesinde geçen yıl polisin yaptığı çalışmada üzerinde 858 gram uyuşturucu geçirilen kişinin yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.D. ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan G.D, pişman olduğunu belirtti.

Zanlıya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.