Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, H.D.K. (25),İ. K.(21),T.Ş. (31),B.Ş.(18),S.Ş.(28),Ö.Y. (21),K.Ö.(23) ve S.D'nin (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.