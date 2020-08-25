Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kayaya çarptı: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Saygılı (42) idaresindeki 46 S 7008 plakalı minibüs Büyükimalı Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehtap Tıraş (18),Münevver Yüksek (40),Şermin (40),Emine (27),Aysel (38),Hatice (42),Dilan (15),Elif (15),Esma (16) ve Saadet Saygılı (15) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.