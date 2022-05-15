Kahramanmaraş'ta silahı kavga: 1 ölü

AA

Elbistan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde İ.P. (24) ile M.E.G (19) arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Vücuduna isabet eden saçma ile yaralanan İ.P. kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışırken bilincini kaybederek Vatan Caddesi'ndeki araçlara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.P. kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; zanlı M.E.G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.