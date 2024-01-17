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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi | Son deprem nerede, ne zaman oldu?

        Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen son depremlerin ardından merak ediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 08:06 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:06
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK | Kahramanmaraş'ta meydana gelen son depremlerin ardından gözler güncel son depremler listesine çevrildi. AFAD verilerine göre 2.0 büyüklüğünün üzerinde iki deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM!

          AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Göksun'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.12'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        • 3

          AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saat 03.04'te deprem meydana geldi. 2.1 büyüklüğündeki deprem yerin 11.09 kilometre altında meydana geldi.

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        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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