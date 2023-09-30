Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak Kahramanmaraş Andırın'da meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 30 Eylül son dakika depremler listesi...