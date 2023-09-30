Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Gün içinde meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar Kandilli ve AFAD tarafından son dakika olarak paylaşılmaya devam ediyor. Paylaşılan son depremler listesi ile depremin derinliği merkez üssü ve kaç büyüklüğünde olduğu anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından erişime sunulmaktadır. İşte 30 Eylül 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak Kahramanmaraş Andırın'da meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 30 Eylül son dakika depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 04:24'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10:28'de Kahramanmaraş Andırın'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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