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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 18 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 18 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan yurdumuzda gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Yayınlanan son verilere göre; Kahramanmaraş peş peşe depremler ile sallandı. İşte, 18 Şubat 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 18.02.2024 - 08:57
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        • 1

          Yurt genelinde son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yantı arıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 18 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM

          Kahramanmaraş, 18 Şubat günü birçok deprem ile sallandı. Günün ilk dakikalarından itibaren farklı büyüklüklerde 9 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 2.2 olarak ölçüldü.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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