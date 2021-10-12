AA

İsmetpaşa Mahallesi İl Özel İdare İş Merkezi önünde sürücüsünün adı ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yoldan geçen sokak köpeğine çarptı.

AA'nın haberine göre vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan köpeğe kağıt toplayan Irak Türkmenlerinden 6 yaşındaki İbrahim el-Mehmet ve 7 yaşındaki Suriyeli Muhammed Bekri yanlarındaki sudan vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra köpeğe müdahale edilmesi için vatandaşlardan yardım isteyen çocuklar, ekipler gelene kadar da başından ayrılmadı.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları köpeği, özel donanımlı araçla tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

İbrahim el-Mehmet, köpeği yaralı gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını ve hayvana yardımcı olmak istediğini söyledi.