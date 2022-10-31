Otomobil iş yerine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girdiği kazada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; F.B. (19) yönetimindeki otomobilin, Abdülhamid Han Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaat firmasının camından içeri girmesi sonucu yaralanan 5 kişiden A.K.B. (14), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. (19) yönetimindeki otomobil, akşam saatlerinde kontrolden çıkarak, bir inşaat firmasının camından içeri girmiş, kazada sürücü ile araçtaki Z.G. (14) kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14), kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.