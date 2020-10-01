Kahramanmaraş'ta otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde, Kovid-19'la mücadeledeki tedbirlerin sahada etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Herhangi bir ayrım olmaksızın özel-kamu tüm konaklama tesislerinde müşterilerden HES kodu uygulaması istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, aksi davrananlarla ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.