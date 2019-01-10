Kahramanmaraş'ta gece etkili olan kar yağışı sonrası kent ve çevresi beyaza bürüdü.. Bugün Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Kahramanmaraş'ın tam 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi. İşte Kahramanmaraş'ta okulların tatil ilan edildiği ilçeler...

KAHRAMANMARAŞ'IN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinin tamamında Andırın ilçesinde ise Yeşilova bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Kayalıklarda mahsur alan keçiler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 10 gündür baraj kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Spor Kulübü (KADAK) ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı kenarında 10 gün önce hayvanlarını otlatan Fahri Kayabaşı'na ait 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Kayabaşı, başarılı olamayınca ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine, AFAD, KADAK ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince keçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Botlarla kayalık bölgeye geçerek kayalıklara çıkan ekipler, ip yardımıyla hayvanların bulunduğu alana geçti.

Hamile olduğu öğrenilen 5 keçi, özel bir torba konularak teker teker mahsur kaldıkları yerden alınarak botlarla güvenli alana ulaştırıldı.

Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, yaptığı açıklamada, 5 saatlik çalışma sonunda hamile keçileri kurtardıklarını belirtti, ekipte görev alanları kutladı.

Fahri Kayabaşı da keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.