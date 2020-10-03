Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 32 kişi hakkında idari para cezası verildi.

Denetimler sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 5 kişinin de sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Haklarında idari para cezası uygulanan 5 kişi, ambulanslara bindirilerek polis ekipleri eşliğinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.