Kahramanmaraş'ta koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi

Bir süre önce öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine ailesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüğü 4 yaşındaki E.B.E'ye koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.

Testi pozitif çıkan E.B.E. tedavisinin ardından iyileşti.

Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edilen kız çocuğu, "Televizyonlara çıkacak mıyım?" diyerek sağlıkçılara el salladı.

Çocuk, evinde 14 günlük izolasyona tabi tutulacak.