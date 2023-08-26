Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 26 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları sebebiyle sık sık deprem meydana gelmektedir. Son olarak AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 26 Ağustos Cumartesi günü saat 11.58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 26 Ağustos 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean son dakika olarak her gün paylaşmaya devam ediyor. Deprem olduğunu hissedenler, deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 26 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ 4.1 İLE SALLANDI!
AFAD verisi ile Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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ADIYAMAN'DA DEPREM!
Adıyaman'da saat 10.34'te 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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