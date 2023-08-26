AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean son dakika olarak her gün paylaşmaya devam ediyor. Deprem olduğunu hissedenler, deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 26 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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