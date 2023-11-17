Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 17 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 17 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcıkta 3 büyüklüğünün üzerinden korkutan deprem meydana geldi. İşte 17 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 17 Kasım Cuma günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 17 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ 3.4 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 17 Kasım Cuma günü saat 07:51'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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