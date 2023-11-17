Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 17 Kasım Cuma günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 17 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...