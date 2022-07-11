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Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta iki komşu arasındaki husumet, cinayetle bitti. Ö.N. (31), komşusu Yusuf Y'yi (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü

11.07.2022 - 05:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Komşu dehşeti! Av tüfeğiyle öldürdü
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AA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N. (31), aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye (41) av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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