Kocasını bıçaklayan kadın yakalandı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı.

U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; G.K, gözaltına alındı.