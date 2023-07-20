Kahramanmaraş'ta kayıp yaşlı kadın, mısır tarlasında ölü bulundu
Kahramanmaraş'a bağlı kırsal Kumarlı Mahallesi'nde kaybolan 82 yaşındaki kadının cansız bedeni, mısır tarlasında bulundu
Giriş: 20.07.2023 - 00:38
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu.
Kırsal Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. (82) dün çıktığı evine dönmeyince yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, mısır tarlasında kayıp kadının cesedini buldu.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.