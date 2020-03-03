Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

Merkez Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde yaşayan anne E.B, çocukları H.T.B. ve N.B, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının ihbarı üzerine anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.