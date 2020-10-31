Kahramanmaraş'ta karantinada olması gereken kişi, maskesiz halde polise yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Demokrasi Meydanı'nda Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, meydanda maskesiz gezen İ.M'yi (40) durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Yapılan sorguda, İ.M'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği belirlendi.

Polis ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.M. 112 Acil Servis ekiplerince KYK öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Bu arada, ambulansa bindirilen İ.M. kendini görüntüleyen gazetecilere el salladı.