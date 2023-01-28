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Kahramanmaraş'ta kar yağışı davul zurnayla kutlandı

Mevsim sıcaklıkların normalin üstünde seyretmesinin ardından Kahramanmaraş'taki kar yağışı vatandaşlarda memnuniyete yol açtı. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, kar yağışı davul zurna eşliğinde oyunlarla kutlandı

Giriş: 28.01.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta kar yağışı davul zurnayla kutlandı
AA

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, kar yağışı davul zurna eşliğinde oyunlarla kutlandı.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.

Vatandaşlardan bazıları karla kaplı bölgede davul zurna eşliğinde eğlenirken, bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi bazıları da semaver ve mangal keyfi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi Koordinatörü Onur Erdi, AA muhabirine, kar yağışının sürdüğünü, meteorolojik verilere göre yağışın 4 gün daha devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Sezon hazırlıklarını yaklaşık 1,5 ay önce tamamladıklarını ve uzun süredir kar yağışı beklediklerini anlatan Erdi, "Yağış sonrası misafirlerimize kayak pistlerimizi açacağız. Şu an faaliyetlerimiz devam ediyor. Yürüyen bandımız, kızak ünitemiz, kafeteryalarımız ve telesiyej ünitemiz Kahramanmaraş'a yakın illerden gelen misafirlere hizmet vermekte. Çarşamba ya da perşembe günü de inşallah pistlerimizi kayakseverlerin hizmetine açmış olacağız." diye konuştu.

Hatay'dan kayak merkezine gelen Esma Nur Genç, arkadaşları ve çevredekilerle davul zurna eşliğinde eğlendiklerini belirtti.

Reyhan Demirkol da "Mersin'den geliyorum. Dün geceden beri kar yağışını izliyorum. Hiç kar görmemiş Mersinli olarak çok mutluyum. Özellikle davul zurna eşliğinde burada tanımadığım insanlarla bir anda kaynaşmak güzeldi. Hava ne kadar soğuk olursa olsun gerçekten içimizi ısıttı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz bölgesi yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri, kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede sürücüleri uyardı.

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