Son dakika! Adana, Kahramanmaraş ve Kayseri'de yarın okulla okullar tatil! İşte tatil olan ilçeler

AA

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterirken, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Adana,Kahramanmaraş ve Kayseri illerinin bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL

Adana'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Eğitime 26 Aralık 2019 tarihinde ara verilen okullar şöyle:

"Yüreğir ilçesi Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"

Açıklamada, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.

KAYSERİ'DE OKULLAR YARIN TATİL

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.