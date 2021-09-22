Yangın, Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun duman altında yangına müdahalesi sürerken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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