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Kahramanmaraş'ta ilk depremden 16 saat sonra Hülya İrem'e sağ ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta, 17 yaşındaki Hülya İrem İster ilk depremden 16 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Giriş: 06.02.2023 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta ilk depremden 16 saat sonra Hülya İrem'e sağ ulaşıldı
AA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesinde çöken 6 katlı Seçkin Apartmanı'ndan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 3. katta ikamet eden 17 yaşındaki Hülya İrem İster, ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesi sonrası sıkıştığı yerden sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hülya İrem İster'in 18 yaşındaki ablası İlayda Polat da 4 saat önce aynı enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

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