Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

B.D. idaresindeki 46 PC 228 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 46 LY 014 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'ndeki bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.