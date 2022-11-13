Kahramanmaraş'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Çiğli mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerden Mehmet Ö. hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü M.D, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.