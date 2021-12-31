Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda U.Y. yönetimindeki 46 DM 094 plakalı kamyon ile M.Z. idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan M.Z'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; yaralanan kamyon sürücüsü U.Y. ve otomobildeki H.N. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

M.Z'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.N, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.